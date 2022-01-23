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11:44 23.01.2022

Утечка охлаждающей жидкости произошла на АЭС «Фукусима-1»

атомная электростанция фукусима Фото: pixabay
Охлаждающая жидкость нужна для создания «ледяной стены» из почвы вокруг реактора «Фукусима-1», сообщает Zakon.kz.

16 января на аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка четырех тонн охлаждающей жидкости. Об инциденте стало известно накануне, сообщает NHK.

Сообщается, что «ледяная стена» по-прежнему способна удерживать грунтовые воды. Для начала таяния потребуется несколько месяцев. Оператор TEPCO подчеркнул, что в ближайшее время будет найден и отремонтирован поврежденный участок трубы, по которому циркулирует раствор.

Подземный «ледяной барьер» предназначен для предотвращения попадания грунтовых вод в здания реакторов, которые были повреждены в результате землетрясения и цунами 2011 года.

Специалисты используют раствор хлорида кальция для поддержания барьера. Жидкость хранится при температуре минус 30 градусов в четырех резервуарах.

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