Утечка охлаждающей жидкости произошла на АЭС «Фукусима-1»

16 января на аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка четырех тонн охлаждающей жидкости. Об инциденте стало известно накануне, сообщает NHK.

Сообщается, что «ледяная стена» по-прежнему способна удерживать грунтовые воды. Для начала таяния потребуется несколько месяцев. Оператор TEPCO подчеркнул, что в ближайшее время будет найден и отремонтирован поврежденный участок трубы, по которому циркулирует раствор.

Подземный «ледяной барьер» предназначен для предотвращения попадания грунтовых вод в здания реакторов, которые были повреждены в результате землетрясения и цунами 2011 года.

Специалисты используют раствор хлорида кальция для поддержания барьера. Жидкость хранится при температуре минус 30 градусов в четырех резервуарах.