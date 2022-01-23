Джефф Безос вложил миллиарды в создание «таблетки бессмертия»

В стартап Alto Labs по борьбе со старением вложили 3 млрд долларов. Кроме Безоса в числе инвесторов указывается российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер, сообщает Futurism.

В основе стартапа лежит миссия по достижению биологического перепрограммирования. Это метод существенного омоложения клеток.

В теории клетки человека могли бы восстанавливаться по мере старения, что может избавить от возрастных заболеваний, таких как деменция.

В рамках проекта на работу был принят Хэл Бэррон, бывший главный научный сотрудник фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline, который теперь назначен генеральным директором Alto Lab.

В команде также работает доктор Шинья Яманака, лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года за работу в области исследований стволовых клеток, и Дженнифер Дудна, еще один лауреат Нобелевской премии по химии 2020 года, которая получила награду за разработку инструмента для редактирования генов CRISPR.