В Алматинской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 9.9 км на юг от города Алматы, передает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Энергетический класс землетрясения 8.0.

Магнитуда MPV 3.1.

Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.

Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.