Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:43 23.01.2022

В Алматинской области произошло землетрясение

Землетрясение Алматинской области Фото: Zakon.kz
23 января в 16:01 зарегистрировано землетрясение в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 9.9 км на юг от города Алматы, передает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Энергетический класс землетрясения 8.0.

Магнитуда MPV 3.1.

Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д.

Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Константин Вноровский
Алматинская область Алматы
В Алматы усилены карантинные меры
22.01.2022
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
Олимпиада-2022 в Пекине: полное расписание выступлений казахстанцев
22.01.2022
Житель столицы пытался сбросить девушку с 14-го этажа
22.01.2022
В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости