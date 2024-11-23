Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два землетрясения за сутки произошли близ Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 23:05 Фото: wikimedia
Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) зарегистрировала три землетрясения 23 ноября, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение зафиксировано в 10:45 по времени Астаны. Его эпицентр находился на территории Китая, в 265 км к югу от Алматы. Расчетная интенсивность в Казахстане не ощутилась.

Второе сейсмособытие произошло в 13:32. Очаг находился на территории Таджикистана, в 620 км к юго-западу от Алматы. Землетрясение также не было ощутимо на территории Казахстана.

Третье землетрясение зафиксировано в 15:06. Эпицентр находился в Китае, в 319 км к юго-востоку от Алматы. Расчетная интенсивность вновь не была ощутима в Казахстане.

Ранее сообщалось, что жители Таджикистана и Узбекистана ощутили землетрясение

Читайте также

В Жетысуской области открыли ключевой участок автомобильной дороги Жаркент – Хоргос
В Жетысуской области открыли ключевой участок автомобильной дороги Жаркент – Хоргос
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный ветер и туман: в Астане и почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Диана Абдуллаева
Алматы Китай Таджикистан Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Похолодание до -23°С и туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: