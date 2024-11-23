Два землетрясения за сутки произошли близ Алматы

Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) зарегистрировала три землетрясения 23 ноября, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение зафиксировано в 10:45 по времени Астаны. Его эпицентр находился на территории Китая, в 265 км к югу от Алматы. Расчетная интенсивность в Казахстане не ощутилась.



Второе сейсмособытие произошло в 13:32. Очаг находился на территории Таджикистана, в 620 км к юго-западу от Алматы. Землетрясение также не было ощутимо на территории Казахстана.

Третье землетрясение зафиксировано в 15:06. Эпицентр находился в Китае, в 319 км к юго-востоку от Алматы. Расчетная интенсивность вновь не была ощутима в Казахстане.

Ранее сообщалось, что жители Таджикистана и Узбекистана ощутили землетрясение.

