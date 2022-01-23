Эксперт: Боль в горле – самый распространенный симптом «Омикрона»

Об этом в интервью NBC Chicago заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

По ее словам, это наиболее распространенный симптом, позволяющий прогнозировать положительный тест на вирус.

Арвади выступила с призывом к пациентам, у которых отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное, и напомнила, что в случае с «Омикроном» у непривитых заболевших в течение нескольких дней могут быть лихорадка и затрудненное дыхание.

Симптомы «Омикрона» практически идентичны симптомам ОРВИ. У заболевшего появляются боль в горле, сухой кашель, высокая или субфебрильная температура, потеря вкуса и обоняния, насморк, головная боль, ломота в теле и усталость. Также некоторые пациенты жалуются на ночную потливость. У детей возможно появление сыпи. Симптомы «Омикрона» появляются быстро, как правило, в течение двух-трех суток. Однако в некоторых случаях человек может почувствовать недомогание уже на следующий день после заражения.