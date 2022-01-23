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19:22 23.01.2022

Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу

Блокпосты на въездах продолжают работу Фото: Zakon.kz
Несмотря на то, что режим ЧП в Алматы был снят, блокпосты, установленные на въездах в город, продолжают функционировать. Это связано с тем, что «красный» уровень террористической опасности все еще сохраняется, сообщает Zakon.kz.

Пять стационарных блокпостов, развернутых по периметру Алматы, работают с 8 января. На них совместно с полицейскими дежурят более 170 военнослужащих Вооруженных сил, установлена боевая техника. Они проводят выборочный досмотр автомобилей.

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

Блокпосты установлены в поселке «Гулдала», мкрн Думан, на пересечении улиц Жандосова и Карьерная, в районе «Экопоста ГАИ» (Капшагайская трасса) и на пр. Райымбека в районе рынка «Алтынорда».

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

Ранее в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом рассказали, что блокпосты работают в рамках антитеррористических мероприятий.

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и следовать законным требованиям их представителей.

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

Блокпосты на въездах продолжают работу

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
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