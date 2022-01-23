Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу

Пять стационарных блокпостов, развернутых по периметру Алматы, работают с 8 января. На них совместно с полицейскими дежурят более 170 военнослужащих Вооруженных сил, установлена боевая техника. Они проводят выборочный досмотр автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Блокпосты установлены в поселке «Гулдала», мкрн Думан, на пересечении улиц Жандосова и Карьерная, в районе «Экопоста ГАИ» (Капшагайская трасса) и на пр. Райымбека в районе рынка «Алтынорда».

Фото: Zakon.kz

Ранее в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом рассказали, что блокпосты работают в рамках антитеррористических мероприятий.

Фото: Zakon.kz

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и следовать законным требованиям их представителей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz