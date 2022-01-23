20:28 23.01.2022
Казахстанские юниоры завоевали две медали на Кубке мира по конькобежному спорту
Фото: skating.kz
Казахстанская команда по конькобежному спорту завоевала две медали на Кубке мира в австрийском Инсбруке, сообщает Zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, в мужском командном спринте Казахстан взял «бронзу» турнира.
Первое место осталось за Нидерландами. Вторыми финишировали российские конькобежцы.
Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров. Пиен Смит (Нидерланды) завоевала золотую медаль, а замкнула тройку лучших Юкино Ешидо из Японии.
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