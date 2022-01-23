Казахстанские юниоры завоевали две медали на Кубке мира по конькобежному спорту

Как передает Olympic.kz, в мужском командном спринте Казахстан взял «бронзу» турнира.

Первое место осталось за Нидерландами. Вторыми финишировали российские конькобежцы.

Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров. Пиен Смит (Нидерланды) завоевала золотую медаль, а замкнула тройку лучших Юкино Ешидо из Японии.

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