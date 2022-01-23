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20:43 23.01.2022

Известный блогер хочет провести бой с Хабибом в его промоушене

Блогер Джейк Пол Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а ныне глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пригласил известного блогера Джейка Пола в свой промоушен, сообщает Zakon.kz.

Об этом российский боец написал на своей странице в Twitter.

Двери EFC всегда открыты для тебя и твоей команды. Хабиб Нурмагомедов

Блогер сразу ему ответил. Причем на русском языке.

По рукам. Только если я буду драться с тобой первым. Джейк Пол

Ранее Пол выражал желание попробовать свои силы в ММА.

24-летний Джейк Пол имеет на своем счету пять побед в профессиональном боксе, в последнем поединке нокаутировав бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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Константин Вноровский
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