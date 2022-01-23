Опубликован номер для поиска арестованных во время беспорядков в Алматы

Соответствующую информацию разместил в Facebook заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Телефон call-центра ДУИС по городу Алматы: +𝟕 (𝟕𝟐𝟕) 𝟐𝟗𝟎-𝟏𝟗-𝟎𝟏.

Вы можете обратиться в call-центр, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вас вопросам. В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

По словам Рустама Абдрахманова, все указанные лица содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения в виде «содержания под стражей» граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью.