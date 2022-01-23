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21:35 23.01.2022

Опубликован номер для поиска арестованных во время беспорядков в Алматы

call -центр для поиска задержанных Фото: Zakon.kz
Опубликован телефонный номер для поиска арестованных во время январских беспорядков в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию разместил в Facebook заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Телефон call-центра ДУИС по городу Алматы: +𝟕 (𝟕𝟐𝟕) 𝟐𝟗𝟎-𝟏𝟗-𝟎𝟏.

Вы можете обратиться в call-центр, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вас вопросам. В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

По словам Рустама Абдрахманова, все указанные лица содержатся на основании санкций судов, поэтому в случае несогласия с вынесенной мерой пресечения в виде «содержания под стражей» граждане могут обращаться в органы прокуратуры в порядке надзора за законностью.

Константин Вноровский
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