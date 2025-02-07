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Убил двоих во время январских беспорядков: приговор вынесли военному в Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:29 Фото: Zakon.kz
В Алматы 7 февраля 2025 года огласили приговор военному по факту убийства двух человек во время январских беспорядков 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Военном суде Алматинского гарнизона в закрытом режиме. Подсудимого – бывшего заместителя командира военной части 5571 Нацгвардии Айтчана Аубакирова – обвинили в превышении власти с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия.

"Судом установлено, что подсудимый, будучи представителем власти, совершил действия, выходящие за пределы его прав и полномочий. В результате наступили тяжкие последствия – смерть двух потерпевших. Вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами", – сообщили в Военном суде.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. Представители потерпевших просили наказать его по всей строгости закона.

Приговором суда военный осужден к 7 годам лишения свободы. Также он лишен воинского звания полковник.

В пользу потерпевшего взысканы 20 млн тенге морального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что во время январских событий осужденный выстрелил из автомата в археолога Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова. По материалам дела, их задержали на площади, заключили в наручники и избили. Тела мужчин нашли с огнестрельными ранениями.

27 февраля в Алматы завершился процесс по делу криминального авторитета Дикого Армана, экс-сотрудника КНБ Руслана Искакова и бывшего депутата маслихата Кайрата Кудайбергена. Подробности этого дела можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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