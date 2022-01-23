В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

24 января на значительной части Казахстана ожидаются туман и гололед, передает РГП «Казгидромет».

Туман ожидается в Кызылорде и центре Кызылординской области. В Петропавловске, а также на севере, западе и юге Северо-Казахстанской области. В Уральске, на севере Западно-Казахстанской области и на западе и юге Карагандинской. Туман ожидается и в Таразе, а также на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. В Актау юго-восточный ветер.