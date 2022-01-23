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22:08 23.01.2022

В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение Фото: pixabay
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

24 января на значительной части Казахстана ожидаются туман и гололед, передает РГП «Казгидромет».

Туман ожидается в Кызылорде и центре Кызылординской области. В Петропавловске, а также на севере, западе и юге Северо-Казахстанской области. В Уральске, на севере Западно-Казахстанской области и на западе и юге Карагандинской. Туман ожидается и в Таразе, а также на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. В Актау юго-восточный ветер.

Константин Вноровский
Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Мангистауская область Петропавловск Северо-Казахстанская область Уральск
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