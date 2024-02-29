Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

В шести областях Казахстана на 1 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетыскской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



На юге Костанайской области ожидается туман.



На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), туман.



На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в марте.