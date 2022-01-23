75-летний француз погиб, пытаясь переплыть океан на лодке

Об этом сообщается на странице в Facebook, посвященной этому путешествию.

К сожалению, океан на этот раз оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море. С большой грустью мы только что узнали о смерти нашего друга Жан-Жака. Его тело было найдено бездыханным в каюте его шлюпки «Audacieux», которую Савен называл своим другом. Текст сообщения

Его перевернутую лодку нашли вблизи Азорских островов, в полутора тысячах километров от того места, где Жан Жак начал свое путешествие. Он стартовал 1-го января из Португалии. До этого Савен подавал сигнал бедствия, выпустив два сигнальных буйка.

Жан-Жак Савен стал известен в 2019 году. Тогда он в одиночку переплыл Атлантику на неуправляемой капсуле, похожей на бочку. Он проплыл от Канарских островов до Карибского моря. Путь занял 122 дня.

Ранее Савен был десантником, пилотом и работал в национальном парке в Центральной Африке. В 2015 году он поднялся на Монблан (самую высокую вершину европейских Альп) и был заядлым триатлонистом.