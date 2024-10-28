Индийский мигрант погиб в сдувшейся лодке, пытаясь пересечь Ла-Манш

Индиец в возрасте около 40 лет погиб на севере Франции после того, как надувная лодка, на которой он и другие мигранты плыли, чтобы пересечь Ла-Манш, сдулась, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, этот год оказался самым смертоносным для попыток мигрантов пересечь пролив на борту небольших лодок с тех пор, как число мигрантов начало расти в 2018 году.

По данным морской префектуры, которая контролирует французские воды в проливе, смерть мужчины в воскресенье увеличила число погибших в этом году мигрантов до 56.

Около 5:30 утра по местному времени группа мигрантов спустила на воду небольшую лодку у берегов города Тардинген, примерно в 25 км к западу от Кале.

Лодка, которая "находилась в очень плохом состоянии", сдулась сразу после отплытия. Мигранты, находящиеся в ней, поплыли в сторону пляжа, но не у всех были спасательные жилеты.

Таким образом, у индийца произошла остановка сердца. Полиция сделала ему массаж на пляже, но не смогла реанимировать его.

Начато расследование.

Ранее появилась информация о том, что десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике.

