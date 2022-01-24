00:55 24.01.2022
Власти ОАЭ запретили гражданам запускать дроны
Фото: pixabay
Использование частных дронов, а также легких спортивных самолетов в развлекательных целях запрещено на месяц в ОАЭ, передает Zakon.kz.
Целью введения запрета является обеспечение безопасности граждан и также собственности, говорится в сообщении Министерства внутренних дел ОАЭ.
МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов. Текст сообщения МВД ОАЭ
Причиной послужила серия недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситов).
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны.