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Законодательство РК
00:55 24.01.2022

Власти ОАЭ запретили гражданам запускать дроны

ОАЭ, МВД, запретили Фото: pixabay
Использование частных дронов, а также легких спортивных самолетов в развлекательных целях запрещено на месяц в ОАЭ, передает Zakon.kz.

Целью введения запрета является обеспечение безопасности граждан и также собственности, говорится в сообщении Министерства внутренних дел ОАЭ.

МВД останавливает летные операции для владельцев дронов, а также полеты легких спортивных самолетов. Текст сообщения МВД ОАЭ

Причиной послужила серия недавних ударов беспилотников со стороны правящих на севере Йемена повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны.

Константин Вноровский
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