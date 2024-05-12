Уровень воды в реке Жайык проверили спасатели при помощи дрона
Фото: скриншот видео
Кызылординские спасатели проводят мониторинг уровня воды в реке Жайык с использованием дрона, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, в настоящее время сотрудниками Кызылординского региона проводится работа по укреплению дамбы на реке Жайык в Индерском районе Атырауской области.
По данным ведомства, в эвакуационных пунктах остаются свыше пяти тысяч человек, их них более двух тысяч – дети. Вернулись домой почти 55 тыс. граждан.
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