Уровень воды в реке Жайык проверили спасатели при помощи дрона

Кызылординские спасатели проводят мониторинг уровня воды в реке Жайык с использованием дрона, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, в настоящее время сотрудниками Кызылординского региона проводится работа по укреплению дамбы на реке Жайык в Индерском районе Атырауской области.





По данным ведомства, в эвакуационных пунктах остаются свыше пяти тысяч человек, их них более двух тысяч – дети. Вернулись домой почти 55 тыс. граждан.

