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Уровень воды в реке Жайык проверили спасатели при помощи дрона

уровень воды в реке Жайык сняли на видео спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 22:01 Фото: скриншот видео
Кызылординские спасатели проводят мониторинг уровня воды в реке Жайык с использованием дрона, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, в настоящее время сотрудниками Кызылординского региона проводится работа по укреплению дамбы на реке Жайык в Индерском районе Атырауской области.


По данным ведомства, в эвакуационных пунктах остаются свыше пяти тысяч человек, их них более двух тысяч – дети. Вернулись домой почти 55 тыс. граждан.

Елена Беляева
МЧС РК Кызылординская область Паводки-2024 2024 год
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