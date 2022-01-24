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06:17 24.01.2022

Байден может разместить армию и флот США рядом с границами России

США Россия Украина Фото: pixabay
Представители Пентагона представили президенту США Джо Байдену несколько вариантов действий, которые могут включать отправку до пяти тысяч военнослужащих США, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч военнослужащих США, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европы, сообщает New York Times.

22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили газете источники в администрации президента США.

Они включают отправку до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится.

Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе.

Ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине, и Байден ясно дал понять, что ему не хочется вступать в еще один конфликт после болезненного выхода США из Афганистана.

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