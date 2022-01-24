Байден может разместить армию и флот США рядом с границами России

Президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч военнослужащих США, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европы, сообщает New York Times.

22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили газете источники в администрации президента США.

Они включают отправку до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится.

Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе.

Ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине, и Байден ясно дал понять, что ему не хочется вступать в еще один конфликт после болезненного выхода США из Афганистана.