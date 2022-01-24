Туристку задержали за нацистский жест в Освенциме

В польском Освенциме задержали туристку из Нидерландов, которая показала жест нацистского приветствия у ворот концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщили в пресс-службе полиции Малопольского воеводства в Twitter.

Oświęcimscy policjanci zatrzymali dziś 29-latkę z Holandii. Turystka wykonywała gesty pozdrowienia hitlerowskiego na tle bramy z napisem „Arbeit Macht Frei”, znajdującej się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. pic.twitter.com/o4y1yCKl1k January 23, 2022

Полицейские Освенцима задержали 29-летнюю девушку из Нидерландов. Туристка приветствовала нацистов на фоне ворот с надписью «Arbeit Macht Frei», расположенных на месте бывшего немецкого нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Полиция Малопольского воеводства

Женщине выписали штраф.