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07:15 24.01.2022

Туристку задержали за нацистский жест в Освенциме

Турист Нацист Фото: pixabay
Охранники поймали туристку на месте преступления, когда она позировала фотографу, вытянув руку в нацистском приветствии, сообщает Zakon.kz.

В польском Освенциме задержали туристку из Нидерландов, которая показала жест нацистского приветствия у ворот концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщили в пресс-службе полиции Малопольского воеводства в Twitter.

Полицейские Освенцима задержали 29-летнюю девушку из Нидерландов. Туристка приветствовала нацистов на фоне ворот с надписью «Arbeit Macht Frei», расположенных на месте бывшего немецкого нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Полиция Малопольского воеводства

Женщине выписали штраф.

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