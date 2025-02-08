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Мир

Туристка сорвалась со скалы в Турции, пытаясь сделать удачную фотографию

туристка из России сорвалась со скалы в попытке сделать удачную фотографию, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 09:26 Фото: pixabay
Туристка из России упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Habertürk, 28-летняя Наиля Вохидова хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни.

Как уточняется, полиция, пожарные и медицинские бригады были направлены в район после оповещения окружающих.


"Вохидова, получившая травму ноги, была поднята на носилках с помощью бригады спасательных служб. Она была доставлена в больницу", – уточнил Habertürk.

Ранее сообщалось, что попытка сделать фото на Иртыше едва не стоила молодой павлодарке жизни.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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