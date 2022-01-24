Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:07 24.01.2022

Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 11 тысяч в Казахстане

Коронавирус Казахстан 24 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 2672 заболевших меньше, чем днем ранее. Число заражений в Нур-Султане снизилось с 3,4 тысяч до 2,5 тысяч. Около двух тысяч заболевших выявили в Алматы и Карагандинской области сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2 512,

  • в Алматы – 1 953,

  • в Шымкенте – 180,

  • в Акмолинской области –1 015,

  • в Актюбинской области – 317,

  • в Алматинской области – 354,

  • в Атырауской области – 486,

  • в ВКО – 290,

  • в Жамбылской области – 202,

  • в ЗКО – 372,

  • в Карагандинской области – 1 866,

  • в Костанайской области – 265,

  • в Кызылординской области – 124,

  • в Мангистауской области – 134,

  • в Павлодарской области – 980,

  • в СКО – 178,

  • в Туркестанской области – 112.

Всего в стране подтверждено 1 157 681 случая.

5 532 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1 424,

  • в Алматы – 2 406,

  • в Шымкенте – 37,

  • в Акмолинской области – 36,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 490,

  • в Атырауской области – 100,

  • в ВКО – 178,

  • в Жамбылской области – 59,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 540,

  • в Костанайской области – 24,

  • в Кызылординской области – 20,

  • в Мангистауской области – 37,

  • в Павлодарской области – 82,

  • в СКО – 59,

  • в Туркестанской области – 33.

Всего в стране выздоровело 993 940 человека от COVID-19.

Новость по теме

Канадские ученые рассказали, как «Омикрон» проникает в клетки

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик
23.01.2022
Данилина сенсационно вышла в четвертьфинал AusOpen-2022
23.01.2022
Угрожал пистолетом – конфликт в Алматинском метро
23.01.2022
Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости