Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 11 тысяч в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2 512,
в Алматы – 1 953,
в Шымкенте – 180,
в Акмолинской области –1 015,
в Актюбинской области – 317,
в Алматинской области – 354,
в Атырауской области – 486,
в ВКО – 290,
в Жамбылской области – 202,
в ЗКО – 372,
в Карагандинской области – 1 866,
в Костанайской области – 265,
в Кызылординской области – 124,
в Мангистауской области – 134,
в Павлодарской области – 980,
в СКО – 178,
в Туркестанской области – 112.
Всего в стране подтверждено 1 157 681 случая.
5 532 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1 424,
в Алматы – 2 406,
в Шымкенте – 37,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 490,
в Атырауской области – 100,
в ВКО – 178,
в Жамбылской области – 59,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 540,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 37,
в Павлодарской области – 82,
в СКО – 59,
в Туркестанской области – 33.
Всего в стране выздоровело 993 940 человека от COVID-19.