Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 11 тысяч в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2 512,

в Алматы – 1 953,

в Шымкенте – 180,

в Акмолинской области –1 015,

в Актюбинской области – 317,

в Алматинской области – 354,

в Атырауской области – 486,

в ВКО – 290,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 372,

в Карагандинской области – 1 866,

в Костанайской области – 265,

в Кызылординской области – 124,

в Мангистауской области – 134,

в Павлодарской области – 980,

в СКО – 178,

в Туркестанской области – 112.

Всего в стране подтверждено 1 157 681 случая.

5 532 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 1 424,

в Алматы – 2 406,

в Шымкенте – 37,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 490,

в Атырауской области – 100,

в ВКО – 178,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 540,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 37,

в Павлодарской области – 82,

в СКО – 59,

в Туркестанской области – 33.

Всего в стране выздоровело 993 940 человека от COVID-19.