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23:01 23.01.2022

Канадские ученые рассказали, как «Омикрон» проникает в клетки

омикрон, шипы, ученые, проникать Фото: pixabay
Канадские ученые объяснили принцип проникновения «омикрон-штамма» в клетки человека, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалистов из университета Британской Колумбии, спайковые белки штамма «омикрон» имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, благодаря чему вирус быстрее проникает в клетки, пишет EurekAlert.

Они провели первый в мире структурный анализ этого самого омикронного S-белка на молекулярном уровне. Второй вывод, который был сделан на основе первого – надо вакцинироваться. Так как S-белок лучшее умеет уклоняться от антител, создаваемых человеческим иммунитетом.

«Омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса. Это помогает ему быстрее проникать в клетки организма и сокращать инкубационный период. Однако вирус теперь размножается в верхних дыхательных путях, а не в легких.

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