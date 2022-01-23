Канадские ученые рассказали, как «Омикрон» проникает в клетки

По мнению специалистов из университета Британской Колумбии, спайковые белки штамма «омикрон» имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, благодаря чему вирус быстрее проникает в клетки, пишет EurekAlert.

Они провели первый в мире структурный анализ этого самого омикронного S-белка на молекулярном уровне. Второй вывод, который был сделан на основе первого – надо вакцинироваться. Так как S-белок лучшее умеет уклоняться от антител, создаваемых человеческим иммунитетом.

«Омикрон» имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса. Это помогает ему быстрее проникать в клетки организма и сокращать инкубационный период. Однако вирус теперь размножается в верхних дыхательных путях, а не в легких.