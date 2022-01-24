Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 24 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 141 951.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 386 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 124;

на аппарате ИВЛ – 71.