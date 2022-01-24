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08:20 24.01.2022

Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан смертность Фото: Zakon.kz
На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (150 559+ и 1459 КВИ-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 24 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 141 951.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 386 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 124;

  • на аппарате ИВЛ – 71.

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