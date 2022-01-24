08:20 24.01.2022
Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (150 559+ и 1459 КВИ-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 24 января 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 141 951.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 386 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 124;
на аппарате ИВЛ – 71.