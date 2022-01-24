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Законодательство РК
09:21 24.01.2022

В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2022 год

квоты на иностранную рабсилу на 2022 года Фото: primerminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 18 января 2022 года установил квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2022 год установлена в процентном отношении к численности рабочей силы:

  1. по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, – в размере 0,31%;

  2. на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,2%.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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