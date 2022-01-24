В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2022 год

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2022 год установлена в процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, – в размере 0,31%; на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,2%.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.