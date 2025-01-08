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Право

В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 08:48 Фото: Zakon.kz
Министр труда приказом от 30 декабря 2024 года установила квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы составляет:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3%.

Приказ вводится в действие с 17 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

При этом квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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