Названа альтернатива нервным госзакупкам

Результаты пилота вдохновляют: перевод ~100 тыс. закупок в конкурентную площадку OMarket.kz уже позволил сэкономить государству более 700 млн тенге бюджетных средств.

По результатам пилотного проекта депутатами были внесены изменения в законодательство о госзакупках, где был утвержден новый конкурентный способ закупки – через электронный магазин.

С января 2022 года сумма закупки на один лот через электронный магазин OMarket.kz увеличена со 100 МРП до 4000 МРП, то есть до 12 млн тенге на одну товарную позицию. Общая сумма заказа не ограничена для предпринимателя.

Наша главная цель – предоставление возможности заказчикам находить и приобретать качественные товары по лучшим ценам, а поставщикам – возможности максимально удобно и просто, без лишней бюрократии, продавать товар государству! Для участия в этих закупках поставщикам достаточно зарегистрироваться и разместить конкурентные цены на имеющийся у них ассортимент, а электронный магазин автоматически определяет победителя по принципу наименьшей цены на выбранный товар и высылает СМС c кнопкой «Принять заказ». Основатель площадки Дархан Биржанов

«В связи с этим приглашаем оптовых и розничных поставщиков товаров к размещению вашей продукции на OMarket.kz, где о ваших товарах сразу узнает более 15 тыс. госзаказчиков (акиматы, школы, больницы и иные госпредприятия и организации)», – отмечается в обращении.

Когда заказчик выберет товар, вам на мобильный телефон поступит СМС о поступлении нового заказа, в этот момент вы уже победили! У вас будет три часа для подтверждения либо отказа от поступившего заказа. Дархан Биржанов

У площадки OMarket.kz большое преимущество – поставщики прозрачно видят цены друг у друга и конкурируют в онлайн-формате.

Второе преимущество – это возможность госзаказчикам выбирать конкретную модель и бренд товара из электронного магазина, а OMarket.kz автоматически сформирует техническую спецификацию к электронному договору о госзакупках из характеристик и фото в карточке товара, т.е. из характеристик, предоставленных поставщиком.

Сам процесс проходит достаточно быстро – заказчик оформляет заказ, автоматически выбирается поставщик, которому моментально направляется запрос на подтверждение заказа, после подтверждения заказа поставщиком подписывается электронный договор, выставляется электронная накладная и на все про все уходит не более суток.

При этом в электронном магазине есть опция «Доставка OMarket», которая позволяет доставить заказанный товар от двери до двери в более чем 3 тыс. населенных пунктов РК, с которой интегрированы ведущие логистические компании страны («Казпочта», DPD, Exline, AlemTAT и др.). При этом все грузы застрахованы, сроки оптимальны, а цены на доставку минимальны.

Помимо этого, создатели электронного магазина реализовали функциональность для поддержки отечественных товаропроизводителей, которая в приоритетном порядке предлагает госзаказчикам товары казахстанского производства, а затем импортные.