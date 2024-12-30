Электронный кошелек в госзакупках: пилотный проект запускают в Казахстане с 1 января 2025 года

Министр финансов приказом от 10 декабря 2024 года утвердил Порядок проведения пилотного проекта по применению электронного кошелька в государственных закупках, сообщает Zakon.kz.

Порядок разработан в целях обеспечения сохранности денег потенциальных поставщиков и поставщиков и определяет порядок размещения единым оператором в сфере государственных закупок денег по операциям, осуществляемым с использованием электронного кошелька.

В документе говорится, что электронный кошелек — лицевой счет потенциального поставщика или поставщика, используемый единым оператором для отражения операций потенциального поставщика или поставщика при внесении им денег на счет единого оператора, связанных с:

обеспечением заявок на участие в государственных закупках;

обеспечением исполнения договора;

обеспечением аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс);

внесением антидемпинговой суммы.

Также определены следующие понятия:

счет единого оператора в сфере государственных закупок, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета — это счет, предназначенный для хранения части денег потенциальных поставщиков и поставщиков, внесенных в электронный кошелек;

счет единого оператора в сфере государственных закупок, открытый в банках второго уровня (БВУ) — это банковский счет, предназначенный для пополнения потенциальными поставщиками и поставщиками электронного кошелька;

единая платформа закупок (веб-портал) — информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Деньги потенциальных поставщиков или поставщиков для пополнения электронного кошелька в качестве обеспечительных мер в соответствии с законом поступают на счет, открытый в БВУ.

Зачисление денег на электронный кошелек производится в соответствии с указанными в платежном документе БИН юридического лица или ИИН физического лица.

Потенциальные поставщики или поставщики вносят деньги и указывают в платежном документе соответствующие идентификаторы отправителей платежа, реквизиты, код назначения платежа.

Единый оператор в течение 1 рабочего дня с момента зачисления потенциальным поставщиком или поставщиком денег на счет, открытый в БВУ, обеспечивает отражение денег в электронном кошельке потенциального поставщика или поставщика и предоставляет им возможность произвести оплату в качестве обеспечительных мер.

Как обеспечивается сохранность денег в электронном кошельке

Для сохранности денег, находящихся в электронном кошельке, единый оператор обеспечивает их хранение на счете, открытом в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, путем перечисления денег в размере не более 30% от суммы на конец каждого месяца.

При этом Единый оператор перечисляет деньги для обеспечения сохранности на счет, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, не позднее 10 числа следующего месяца.

На счетах, открытых в БВУ, остается не менее 70% от общей суммы денег электронного кошелька, для выполнения единым оператором операций по непрерывному и своевременному возврату денег потенциальным поставщикам или поставщикам в соответствии с законом.

Деньги, находящиеся на счете, открытом в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, хранятся до востребования единым оператором по заявке потенциального поставщика или поставщика.

Потенциальный поставщик или поставщик не может совершать действия, приводящие к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части денег, находящихся в электронном кошельке.

В случае недостаточности денег на счете, открытом в БВУ, для возврата потенциальным поставщикам или поставщикам, единый оператор не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявки на возврат денег из электронного кошелька, направляет в территориальный орган Комитета казначейства министерства финансов РК платежное поручение на перевод денег, хранящихся на счете, открытом в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета.

Территориальный орган Комитета казначейства МФ РК в течение 3 рабочих дней со дня получения платежного поручения выполняет перечисление запрашиваемой суммы со счета, открытого в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, на счет, открытый в БВУ.

Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2027 года включительно.

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