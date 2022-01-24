Утвержден перечень товаров и услуг ежедневной потребности до подведения итогов госзакупок

В перечень вошли 32 позиции, в том числе:

продукты питания;

ГСМ;

автотранспортные услуги;

услуги по организации питания;

банно-прачечное обслуживание;

услуги связи (в т.ч. интернет);

услуги по охране объектов;

услуги по размещению информации в СМИ;

услуги по аренде зданий, помещений или сооружений;

услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан;

услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением и др.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.