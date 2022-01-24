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Законодательство РК
09:55 24.01.2022

Утвержден перечень товаров и услуг ежедневной потребности до подведения итогов госзакупок

перечень услуг Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 20 января 2022 года внес изменения в перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 32 позиции, в том числе:

  • продукты питания;

  • ГСМ;

  • автотранспортные услуги;

  • услуги по организации питания;

  • банно-прачечное обслуживание;

  • услуги связи (в т.ч. интернет);

  • услуги по охране объектов;

  • услуги по размещению информации в СМИ;

  • услуги по аренде зданий, помещений или сооружений;

  • услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан;

  • услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением и др.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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