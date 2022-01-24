09:55 24.01.2022
Утвержден перечень товаров и услуг ежедневной потребности до подведения итогов госзакупок
Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 20 января 2022 года внес изменения в перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли 32 позиции, в том числе:
продукты питания;
ГСМ;
автотранспортные услуги;
услуги по организации питания;
банно-прачечное обслуживание;
услуги связи (в т.ч. интернет);
услуги по охране объектов;
услуги по размещению информации в СМИ;
услуги по аренде зданий, помещений или сооружений;
услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан;
услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением и др.
Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.