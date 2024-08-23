Переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам

Министр финансов приказом от 20 августа 2024 года утвердил Перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках, сообщает Zakon.kz.

Перечень введут в действие с 1 января 2025 года. До этого срока будет применяться Перечень, утвержденный приказом министра финансов РК от 23 декабря 2015 года.

Новый Перечень по содержанию не изменился и полностью соответствует ранее утвержденному.

В него входят:

Товары:

Продукты питания

Горюче-смазочные материалы

"Бумага" формата А-4, А-3

Санитарно-гигиенические средства для лиц с инвалидностью

Газетная бумага (бумага для печатания газет)

Корма

Расходные материалы к организационной технике

Работы:

Работы по зимнему содержанию дорог

Услуги:

Услуги по организации питания

Услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан

Услуги по банно-прачечному обслуживанию

Автотранспортные услуги

Услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением

Услуги по содержанию административных зданий: содержание в чистоте внутренних помещений и фасада здания, а также прилегающей к нему территории; проведение благоустройства и озеленение, прилегающей к зданиям территории и уход за зелеными насаждениями внутри зданий; санитарная обработка внутренних помещений зданий и прилегающей к ним территории; вывоз мусора и снега с прилегающей к ним территории; обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами по охране зданий, пожарной безопасности и прилегающих к ним территорий; сантехнические, электромонтажные работы; техническое обслуживание лифтового оборудования

Услуги связи (в том числе интернет, спутниковая, телефонная, фельдъегерская почтовая связь)

Услуги по сопровождению информационных систем

Услуги по размещению информации в средствах массовой информации

Услуги по техническому обслуживанию систем пожаротушения и кондиционирования серверных комнат

Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств

Услуги по проведению научной экспертизы проектов нормативных правовых актов и концепций проектов законов

Услуги по аренде зданий, помещений и (или) сооружений

Услуги по содержанию арендуемого здания, помещения и (или) сооружения

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебных и специальных автотранспортных средств

Услуги по заправке картриджей

Услуги по утилизации медицинских отходов и стерилизации изделий медицинского назначения

Социальные услуги индивидуального помощника для лиц с инвалидностью

Услуги специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху

Услуги по обеспечению автотранспортных перевозок для лиц с инвалидностью специальным автотранспортом

Услуги по содержанию административно-территориальной единицы:

обслуживание наружного освещения;



обслуживание декоративной подсветки;



уборка (механическая, ручная) улиц, парков, скверов, внутриквартальных территорий, а также вывоз мусора и снега;



устройство, откачка и ремонт выгребных ям;



эксплуатация ливневой канализации;



услуги по содержанию фонтанов;



противопаводковые мероприятия;



вывоз сточных вод с канализаций;



отлов бродячих животных;



текущее содержание мест захоронений

Услуги по охране объектов

Услуги по изготовлению водительских удостоверений, регистрационных документов для транспортных средств (свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков), транзитных номеров

Услуги по хранению имущества, обращенного (поступившего) в государственную собственность по отдельным основаниям

Услуги по аренде офисной оргтехники и аренде серверных ресурсов

Услуги энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии

Содержание и обслуживание республиканского флагштока в городе Астана

Напомним, в соответствии с подпунктом 35) пункта 3 статьи 16 Закона РК "О государственных закупках" государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях, если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Данная норма применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца;

Также подпунктом 12) пункта 2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" установлено, что внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика в части продления на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора, но не более чем на два месяца, действие договора ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом. Такое изменение заключенного договора допускается в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы рассказывали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.