Переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам
Перечень введут в действие с 1 января 2025 года. До этого срока будет применяться Перечень, утвержденный приказом министра финансов РК от 23 декабря 2015 года.
Новый Перечень по содержанию не изменился и полностью соответствует ранее утвержденному.
В него входят:
Товары:
- Продукты питания
- Горюче-смазочные материалы
- "Бумага" формата А-4, А-3
- Санитарно-гигиенические средства для лиц с инвалидностью
- Газетная бумага (бумага для печатания газет)
- Корма
- Расходные материалы к организационной технике
Работы:
- Работы по зимнему содержанию дорог
Услуги:
- Услуги по организации питания
- Услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан
- Услуги по банно-прачечному обслуживанию
- Автотранспортные услуги
- Услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением
- Услуги по содержанию административных зданий:
- содержание в чистоте внутренних помещений и фасада здания, а также прилегающей к нему территории;
- проведение благоустройства и озеленение, прилегающей к зданиям территории и уход за зелеными насаждениями внутри зданий;
- санитарная обработка внутренних помещений зданий и прилегающей к ним территории;
- вывоз мусора и снега с прилегающей к ним территории;
- обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами по охране зданий, пожарной безопасности и прилегающих к ним территорий;
- сантехнические, электромонтажные работы;
- техническое обслуживание лифтового оборудования
- Услуги связи (в том числе интернет, спутниковая, телефонная, фельдъегерская почтовая связь)
- Услуги по сопровождению информационных систем
- Услуги по размещению информации в средствах массовой информации
- Услуги по техническому обслуживанию систем пожаротушения и кондиционирования серверных комнат
- Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств
- Услуги по проведению научной экспертизы проектов нормативных правовых актов и концепций проектов законов
- Услуги по аренде зданий, помещений и (или) сооружений
- Услуги по содержанию арендуемого здания, помещения и (или) сооружения
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебных и специальных автотранспортных средств
- Услуги по заправке картриджей
- Услуги по утилизации медицинских отходов и стерилизации изделий медицинского назначения
- Социальные услуги индивидуального помощника для лиц с инвалидностью
- Услуги специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху
- Услуги по обеспечению автотранспортных перевозок для лиц с инвалидностью специальным автотранспортом
- Услуги по содержанию административно-территориальной единицы:
- обслуживание наружного освещения;
- обслуживание декоративной подсветки;
- уборка (механическая, ручная) улиц, парков, скверов, внутриквартальных территорий, а также вывоз мусора и снега;
- устройство, откачка и ремонт выгребных ям;
- эксплуатация ливневой канализации;
- услуги по содержанию фонтанов;
- противопаводковые мероприятия;
- вывоз сточных вод с канализаций;
- отлов бродячих животных;
- текущее содержание мест захоронений
- Услуги по охране объектов
- Услуги по изготовлению водительских удостоверений, регистрационных документов для транспортных средств (свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков), транзитных номеров
- Услуги по хранению имущества, обращенного (поступившего) в государственную собственность по отдельным основаниям
- Услуги по аренде офисной оргтехники и аренде серверных ресурсов
- Услуги энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии
- Содержание и обслуживание республиканского флагштока в городе Астана
Напомним, в соответствии с подпунктом 35) пункта 3 статьи 16 Закона РК "О государственных закупках" государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях, если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.
Данная норма применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца;
Также подпунктом 12) пункта 2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" установлено, что внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика в части продления на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора, но не более чем на два месяца, действие договора ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом. Такое изменение заключенного договора допускается в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
Мы рассказывали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.