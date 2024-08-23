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Законодательство РК

Переутвержден Перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности по госзакупкам

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 15:09 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 20 августа 2024 года утвердил Перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках, сообщает Zakon.kz.

Перечень введут в действие с 1 января 2025 года. До этого срока будет применяться Перечень, утвержденный приказом министра финансов РК от 23 декабря 2015 года.

Новый Перечень по содержанию не изменился и полностью соответствует ранее утвержденному.

В него входят:

Товары:

  • Продукты питания
  • Горюче-смазочные материалы
  • "Бумага" формата А-4, А-3
  • Санитарно-гигиенические средства для лиц с инвалидностью
  • Газетная бумага (бумага для печатания газет)
  • Корма
  • Расходные материалы к организационной технике

Работы:

  • Работы по зимнему содержанию дорог

Услуги:

  • Услуги по организации питания
  • Услуги по захоронению одиноких и безродно умерших граждан
  • Услуги по банно-прачечному обслуживанию
  • Автотранспортные услуги
  • Услуги по установке, монтажу, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования дорожным движением
  • Услуги по содержанию административных зданий:
    • содержание в чистоте внутренних помещений и фасада здания, а также прилегающей к нему территории;
    • проведение благоустройства и озеленение, прилегающей к зданиям территории и уход за зелеными насаждениями внутри зданий;
    • санитарная обработка внутренних помещений зданий и прилегающей к ним территории;
    • вывоз мусора и снега с прилегающей к ним территории;
    • обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами по охране зданий, пожарной безопасности и прилегающих к ним территорий;
    • сантехнические, электромонтажные работы;
    • техническое обслуживание лифтового оборудования
  • Услуги связи (в том числе интернет, спутниковая, телефонная, фельдъегерская почтовая связь)
  • Услуги по сопровождению информационных систем
  • Услуги по размещению информации в средствах массовой информации
  • Услуги по техническому обслуживанию систем пожаротушения и кондиционирования серверных комнат
  • Услуги по системно-техническому обслуживанию аппаратно-программных средств
  • Услуги по проведению научной экспертизы проектов нормативных правовых актов и концепций проектов законов
  • Услуги по аренде зданий, помещений и (или) сооружений
  • Услуги по содержанию арендуемого здания, помещения и (или) сооружения
  • Услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебных и специальных автотранспортных средств
  • Услуги по заправке картриджей
  • Услуги по утилизации медицинских отходов и стерилизации изделий медицинского назначения
  • Социальные услуги индивидуального помощника для лиц с инвалидностью
  • Услуги специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху
  • Услуги по обеспечению автотранспортных перевозок для лиц с инвалидностью специальным автотранспортом
  • Услуги по содержанию административно-территориальной единицы:
    • обслуживание наружного освещения;
    • обслуживание декоративной подсветки;
    • уборка (механическая, ручная) улиц, парков, скверов, внутриквартальных территорий, а также вывоз мусора и снега;
    • устройство, откачка и ремонт выгребных ям;
    • эксплуатация ливневой канализации;
    • услуги по содержанию фонтанов;
    • противопаводковые мероприятия;
    • вывоз сточных вод с канализаций;
    • отлов бродячих животных;
    • текущее содержание мест захоронений
  • Услуги по охране объектов
  • Услуги по изготовлению водительских удостоверений, регистрационных документов для транспортных средств (свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков), транзитных номеров
  • Услуги по хранению имущества, обращенного (поступившего) в государственную собственность по отдельным основаниям
  • Услуги по аренде офисной оргтехники и аренде серверных ресурсов
  • Услуги энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии
  • Содержание и обслуживание республиканского флагштока в городе Астана

Напомним, в соответствии с подпунктом 35) пункта 3 статьи 16 Закона РК "О государственных закупках" государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях, если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Данная норма применяется в случае отказа поставщика на продление действия договора, заключенного в предыдущем году, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года, или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца;

Также подпунктом 12) пункта 2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" установлено, что внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика в части продления на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора, но не более чем на два месяца, действие договора ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом. Такое изменение заключенного договора допускается в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы рассказывали, для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган.

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