Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова

Авторы петиции отметили, что следственные органы, прокуратура и судьи не обращают внимание на доводы Биртанова о его невиновности.

Мы не являемся непосредственными подчиненными или родственниками Биртанова и знаем Елжана Амантаевича только по его работе, которая в период пандемии вызывает только уважение. Он сам ездил по медицинским организациям, давал интервью по ТВ, участвовал в круглых столах, брифингах и не оставлял ни один поднятый вопрос без внимания. Не его вина, что страна, как и весь мир, не была готова к пандемии и все, что зависело конкретно от министра здравоохранения в тот период, им делалось и проводилось. Из текста петиции

В обращении к главе государства говорится, что казахстанцы следят за делом Елжана Биртанова и не верят в виновность экс-министра.

Мы верим, что вы не останетесь равнодушным к судьбе хорошего руководителя, врача и человека. Сейчас как никогда в вашей команде должны быть такие профессионалы, патриоты и грамотные специалисты, кому доверяют простые люди. Просим прекратить незаконное уголовное преследование Биртанова! Из текста петиции

Петиция была запущена 21 января. На данный момент ее подписали почти 2 тыс. пользователей.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Биртанов находится под домашним арестом уже больше года. Уголовное дело состоит из 133 томов.