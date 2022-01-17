Дело экс-министра Биртанова поступило в суд

Адвокаты экс-министра заявляют о невиновности Биртанова и многочисленных процессуальных нарушениях при расследовании дела.

Как известно, экс-министр здравоохранения Биртанов и экс-вице-министр Абишев обвиняются в приемке нерабочей платформы, произведенной компанией Ericsson Nicola Tesla, хотя этот домысел отвергается не только Биртановым и Абишевым, но и хорватской стороной, и материалами дела. В декабре 2020 года через суд города Загреб гендиректор Ericsson Nicola Tesla представила неопровержимые доказательства работоспособности платформы. Адвокат экс-министра Дмитрий Куряченко

Биртанов находится под домашним арестом больше года. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование. Уголовное дело состоит из 133 томов.