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10:57 17.01.2022

Дело экс-министра Биртанова поступило в суд

Экс-министр здравоохранения Казахстана Фото: Zakon.kz
Уголовное дело бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд. Об этом сообщил его адвокат, передает Zakon.kz.

Адвокаты экс-министра заявляют о невиновности Биртанова и многочисленных процессуальных нарушениях при расследовании дела.

Как известно, экс-министр здравоохранения Биртанов и экс-вице-министр Абишев обвиняются в приемке нерабочей платформы, произведенной компанией Ericsson Nicola Tesla, хотя этот домысел отвергается не только Биртановым и Абишевым, но и хорватской стороной, и материалами дела. В декабре 2020 года через суд города Загреб гендиректор Ericsson Nicola Tesla представила неопровержимые доказательства работоспособности платформы.Адвокат экс-министра Дмитрий Куряченко

Биртанов находится под домашним арестом больше года. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование. Уголовное дело состоит из 133 томов.

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