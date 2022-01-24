Семья президента Буркина-Фасо покинула страну – СМИ

По данным панафриканского портала LSI Africa, в ночь с 23 на 24 января в районе резиденции главы государства в столице Уагадугу была слышна стрельба.

Как отмечает издание, взбунтовавшиеся военные требовали отставки президента.

По нашей информации, семья президента Роша Каборе покинула страну, – говорится в сообщении Twitter.

🔴[INFO]🇧🇫#BurkinaFaso: selon nos informations, la famille du président Roch Kaboré a quitté le Burkina. pic.twitter.com/LBkqNwH0J2 January 24, 2022

В публикации РИА Новости отмечено, что ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны «до дальнейших распоряжений».

Позднее Министерство образования сообщило, что 24 и 25 января в стране будут закрыты школы в связи с «небезопасной обстановкой» и активностью «недовольных в казармах».

Кроме того, региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвал военных сохранять «республиканскую позицию» и поддерживать диалог с властями.