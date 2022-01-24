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11:04 24.01.2022

Семья президента Буркина-Фасо покинула страну – СМИ

мятеж военных Фото: Twitter.com/lsiafrica
Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну после вышедшей в СМИ информации о военном мятеже, сообщает Zakon.kz.

По данным панафриканского портала LSI Africa, в ночь с 23 на 24 января в районе резиденции главы государства в столице Уагадугу была слышна стрельба.

Как отмечает издание, взбунтовавшиеся военные требовали отставки президента.

По нашей информации, семья президента Роша Каборе покинула страну, – говорится в сообщении Twitter.

В публикации РИА Новости отмечено, что ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны «до дальнейших распоряжений».

Позднее Министерство образования сообщило, что 24 и 25 января в стране будут закрыты школы в связи с «небезопасной обстановкой» и активностью «недовольных в казармах».

Кроме того, региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвал военных сохранять «республиканскую позицию» и поддерживать диалог с властями.

Организация NetBlocks, анализирующая работу «всемирной паутины», заявила, что в стране было зафиксировано отключение интернета.

Анастасия Московчук
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