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В Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота

В Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота Фото: wikimedia
Попытку переворота в Буркина-Фасо подтвердили и предотвратили спецслужбы и силы безопасности страны. Как сообщают местные СМИ некоторые офицеры и другие лица были арестованы, передает Zakon.kz

Как говорится в официальном заявлении опубликованном на сайте Burkina24 после попытки госпереворота 26 сентября власти разыскивают людей, которые могут быть причастны к предполагаемому мятежу.

Военные офицеры и другие лица, говорится в заявлении, планировали дестабилизировать ситуацию с "намерением атаковать институты республики и погрузить страну в хаос".

Ранее СМИ сообщали о массовых демонстрациях в столице Уагадугу в поддержку правительства переходного периода. Шествия начались после появления в соцсетях слухов о попытке госпереворота.

30 сентября 2022 г. в Буркина-Фасо произошел переворот, тогда группа спецназа "Кобра" свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир "Кобры" Ибрагим Траоре. 

В июле произошел военный переворот в Нигере, когда военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. 17 сентября СМИ сообщили о начале военного переворота в Конго во время визита президента Дени Сассу-Нгессо в Нью-Йорк.

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