Гибель крановщика – в Алматы проверят все строительные краны

Накануне, 23 января, в Алматы упал строительный кран, 49-летний крановщик скончался до приезда медиков.

На заседании городского штаба аким Алматы Бакытжан Сагинтаев спросил, какие меры принимаются после смерти гражданина.

Вчера была создана рабочая группа, и на этой неделе мы проверим все краны города. Предварительно говорят, что это была техническая проблема. Заместитель акима Мухит Азирбаев

«Технические проблемы кто создает? Не крановщик, наверное?» – спросил аким.

«Сейчас комиссия определит. Но это, скорее всего, не крановщик. Может быть, это износ самой конструкции крана или другие причины. Это установится уже в процессе следствия и проверки технического состояния крана. Пока у меня результатов анализа нет», – ответил заместитель.

Аким поручил заместителю в течение недели проверить строительные краны и на следующем аппаратном совещании доложить о проведенной работе.