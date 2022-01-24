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11:26 24.01.2022

Гибель крановщика – в Алматы проверят все строительные краны

Кран в Алматы Фото: акимат Алматы
В Алматы после смерти крановщика проверят все строительные краны. Об этом сообщил заместитель акима Мухит Азирбаев, передает Zakon.kz.

Накануне, 23 января, в Алматы упал строительный кран, 49-летний крановщик скончался до приезда медиков.

На заседании городского штаба аким Алматы Бакытжан Сагинтаев спросил, какие меры принимаются после смерти гражданина.

Вчера была создана рабочая группа, и на этой неделе мы проверим все краны города. Предварительно говорят, что это была техническая проблема. Заместитель акима Мухит Азирбаев

«Технические проблемы кто создает? Не крановщик, наверное?» – спросил аким.

«Сейчас комиссия определит. Но это, скорее всего, не крановщик. Может быть, это износ самой конструкции крана или другие причины. Это установится уже в процессе следствия и проверки технического состояния крана. Пока у меня результатов анализа нет», – ответил заместитель.

Аким поручил заместителю в течение недели проверить строительные краны и на следующем аппаратном совещании доложить о проведенной работе.

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