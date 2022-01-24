Фигурист Михаил Шайдоров вошел в Топ-5 Чемпионата четырех континентов

В Таллине прошел один из самых значимых и статусных турниров по фигурному катанию. В соревнованиях принимали участие фигуристы из неевропейских стран. Казахстан представляли два спортсмена в мужском одиночном катании – Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев.

По итогам выступлений 17-летний Михаил Шайдоров в произвольной программе набрал 158,71 балла и занял пятое место с суммой 234,67. Диас Жиренбаев расположился на 13-й строчке, набрав 192,92 балла. А чемпионом турнира стал корейский фигурист Чха Джунхван.

В историю «Четырех континентов» в свое время вошли два казахстанских фигуриста, в 2015 году победителем стал Денис Тен, а в 2019 году серебряную медаль завоевала Элизабет Турсынбаева.

Фото: Instagram/elizabetkz

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