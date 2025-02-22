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Спорт

Казахстанский фигурист впервые за 10 лет стал победителем чемпионата четырех континентов

Казахстанский фигурист впервые за 10 лет стал победителем чемпионата четырех континентов, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 13:25 Фото: НОК РК
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал "золото" на чемпионате четырех континентов (Four Continents Championships), который проходит с 19 по 23 февраля в Сеуле (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Михаил Шайдоров впервые за 10 лет выиграл чемпионат четырех континентов и стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен.

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию за свою произвольную программу получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме. 

  • Второе место занял Ча Джун Хван (Южная Корея) – 265.02.
  • Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США – 245.01.
  • Диас Джиренбаев занял 19-е место – 166,34. 

Отмечается, что Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась "серебром". 

Всего в соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 15 стран. 20-летний казахстанский спортсмен стал лучшим среди 24 фигуристов, заняв итоговое первое место.

Как отмечают в Министерстве туризма и спорта РК, Шайдоров завоевал бронзовую медаль на зимних Азиатских играх в Харбине, а теперь, выступая в Сеуле, он сумел опередить чемпиона Азиады Ча Джун Хвана и представителя США Джимми Ма, подтвердив свой статус одного из самых перспективных фигуристов мира.

Ранее сообщалось, что Самоделкина и Фарафонова выступили в Сеуле в первый день соревнований фигуристок.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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