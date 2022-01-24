11:44 24.01.2022
Из Кыргызстана пытались вывезти шкуру и череп снежного барса в Казахстан
Фото: ПС ГКНБ КР
Кыргызстанские пограничники предотвратили попытку сбыта шкуры и черепа снежного барса, передает Zakon.kz.
Пограничник, наблюдавший за приграничным участком в селе Чалдыбар Чуйской области, заметил нарушителя с мешком. Неизвестный мужчина направлялся к границе между Кыргызстаном и Казахстаном.
Сотрудник оповестил о нарушителе и попытался его догнать. Однако мужчина бросил мешок неподалеку от линии границы и скрылся. Вскоре на место действия прибыли пограничники и обнаружили в мешке дериваты (части) краснокнижного животного. ГКНБ Кыргызстана
Сейчас погранподразделения совместно с уполномоченными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Шкуру и череп снежного барса передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.