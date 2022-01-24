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Законодательство РК
11:44 24.01.2022

Из Кыргызстана пытались вывезти шкуру и череп снежного барса в Казахстан

шкура, череп снежного барса Фото: ПС ГКНБ КР
Кыргызстанские пограничники предотвратили попытку сбыта шкуры и черепа снежного барса, передает Zakon.kz.

Пограничник, наблюдавший за приграничным участком в селе Чалдыбар Чуйской области, заметил нарушителя с мешком. Неизвестный мужчина направлялся к границе между Кыргызстаном и Казахстаном.

Сотрудник оповестил о нарушителе и попытался его догнать. Однако мужчина бросил мешок неподалеку от линии границы и скрылся. Вскоре на место действия прибыли пограничники и обнаружили в мешке дериваты (части) краснокнижного животного.  ГКНБ Кыргызстана

Сейчас погранподразделения совместно с уполномоченными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Шкуру и череп снежного барса передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Стативкина
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