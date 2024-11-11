Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана

снежный барс попал в фотоловушку, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 22:22 Фото: pixabay
В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снова засняли снежного барса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.

"Этот символ силы и свободы – настоящая гордость парка. Каждый такой кадр напоминает о важности охраны уникальных природных богатств Катон-Карагайского национального парка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько снежных барсов осталось в Казахстане и как живут грациозные кошки в горах нашей страны.

Читайте также

теннис
Казахстанские теннисисты разгромили сборную ЮАР на старте юниорского чемпионата мира
жилые дома
Строительство жилья в Таразе идет полным ходом
штормовое предупреждение
Какие сюрпризы приготовила природа казахстанцам на вторник
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область 2024 год Хорошие новости Социальные сети Видео Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: