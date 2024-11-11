Снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снова засняли снежного барса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.

"Этот символ силы и свободы – настоящая гордость парка. Каждый такой кадр напоминает о важности охраны уникальных природных богатств Катон-Карагайского национального парка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько снежных барсов осталось в Казахстане и как живут грациозные кошки в горах нашей страны.