Снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана
Фото: pixabay
В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке снова засняли снежного барса, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.
"Этот символ силы и свободы – настоящая гордость парка. Каждый такой кадр напоминает о важности охраны уникальных природных богатств Катон-Карагайского национального парка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сколько снежных барсов осталось в Казахстане и как живут грациозные кошки в горах нашей страны.
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