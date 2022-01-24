11:52 24.01.2022
В Казахстане ожидается потепление
Фото: pxhere
Синоптики прогнозируют потепление.
На большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дождь и снег, порывистый ветер, в западных, северных, центральных и восточных регионах – с метелью. РГП «Казгидромет»
На юге и юго-востоке республики – гололед.
В ночные и утренние часы местами опустится туман.
Ближе к 27 января ожидается повышение дневных температур: в западных регионах до 0…-8°C, в северных, центральных регионах – до -7…-15°C, на востоке страны – до -7…-20°C, в южных регионах – до 0…+10°C.РГП «Казгидромет»