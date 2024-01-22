Погода в Казахстане на три дня: на западе ожидается морозная погода, на юге – потепление

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток – с 23 по 25 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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