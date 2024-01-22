Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Погода в Казахстане на три дня: на западе ожидается морозная погода, на юге – потепление

Погода в Казахстане на три дня: на западе ожидается морозная погода, на юге – потепление Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток – с 23 по 25 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в западной половине страны ожидаются морозы.

"В предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием Западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью:

  • на западе страны понизится до -22-30°C,
  • на северо-западе – до -20-30°C,
  • на севере, в центре и востоке – до -7-18°C,
  • на юге ожидается повышение до -5+5°C,
  • на юго-востоке – до 0-10°C.

Материал по теме

Синоптики выпустили штормовое предупреждение на 22 января

Ранее синоптики предупредили казахстанцев из 10-ти городов о неблагоприятных условиях. Подробности по ссылке.

Читайте также

новое видео мелеющего Каспия показал Сарсенбаев
"Не время молчать": новое видео мелеющего Каспия показал Сарсенбаев
Биологи бьют тревогу: популяция каспийского тюленя в критическом состоянии
Биологи бьют тревогу: популяция каспийского тюленя в критическом состоянии
Спортсменов незаконно отчислили из спортшколы в Астане
Спортсменов незаконно отчислили из спортшколы в Астане
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: