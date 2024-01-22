Погода в Казахстане на три дня: на западе ожидается морозная погода, на юге – потепление
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток – с 23 по 25 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в западной половине страны ожидаются морозы.
"В предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием Западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, температура воздуха ночью:
- на западе страны понизится до -22-30°C,
- на северо-западе – до -20-30°C,
- на севере, в центре и востоке – до -7-18°C,
- на юге ожидается повышение до -5+5°C,
- на юго-востоке – до 0-10°C.
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