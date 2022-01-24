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Законодательство РК
12:23 24.01.2022

Пятилетний мальчик упал в выгребную яму в Туркестанской области

мальчик упал в выгребную яму туалета Фото: МЧС РК
Спасатели вытащили ребенка из выгребной ямы, передает Zakon.kz.
23 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок 2016 года рождения упал в яму туалета глубиной четыре метра. Пресс-служба МЧС РК

В аварийно-спасательной операции были задействованы пять спасателей ДЧС и три работника медицинской службы скорой помощи. С помощью спасательной веревки ребенка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача мальчика отпустили домой.

В настоящее время состояние ребенка стабильное.

Анастасия Стативкина
МЧС РК Туркестанская область
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