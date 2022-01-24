Пятилетний мальчик упал в выгребную яму в Туркестанской области

23 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок 2016 года рождения упал в яму туалета глубиной четыре метра. Пресс-служба МЧС РК

В аварийно-спасательной операции были задействованы пять спасателей ДЧС и три работника медицинской службы скорой помощи. С помощью спасательной веревки ребенка вытащили и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача мальчика отпустили домой.

В настоящее время состояние ребенка стабильное.