Двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области

В Алматинской области 3 августа двое мужчин погибли, упав в выгребную яму, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.



"В селе Иргели Карасайского района Алматинской области два парня упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции", – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили об опасности спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы.

"Это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья. В случае необходимости обратитесь в службы спасения", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Двух детей из выгребного туалета вытащили спасатели Алматинской области.