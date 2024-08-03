Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое мужчин погибли, упав в выгребную яму в Алматинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 01:25 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 3 августа двое мужчин погибли, упав в выгребную яму, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

"В селе Иргели Карасайского района Алматинской области два парня упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции", – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили об опасности спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы.

"Это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья. В случае необходимости обратитесь в службы спасения", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Двух детей из выгребного туалета вытащили спасатели Алматинской области. 

Читайте также

Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
Торговые бутики загорелись на рынке в Алматы
Дети у окна, окно, выпал из окна,
Четырехлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна пятого этажа в Семее
Диана Абдуллаева
МЧС РК Алматинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: