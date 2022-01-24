Подростки стреляли в окна жителей Павлодара

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, инцидент со стрельбой произошел 23 января. Вечером в полицию обратился 34-летний мужчина, сообщив, что «неизвестные стреляли в его окна». На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Было установлено, что неизвестные произвели два выстрела и повредили стекла балкона, расположенные на третьем этаже дома по улице Бухар жырау. ДП Павлодарской области

В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены семеро несовершеннолетних в возрасте 13–15 лет, учащиеся школ города Павлодара №6, 16, 24, 29 и 34.

23 января, около 15:30, несовершеннолетние собрались у друга, чтобы поиграть в компьютерные игры. Один из подростков принес с собой предмет, похожий на пистолет, который он взял у своего знакомого. Ради интереса подростки вышли на балкон, где по очереди произвели выстрелы, проверяя работоспособность пистолета, в результате чего повредили окна балкона одной из квартир дома по улице Бухар жырау. ДП Павлодарской области

Оружие у школьников было изъято.

В полиции отметили, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении несовершеннолетних.