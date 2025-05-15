Уголовное дело впервые завели после смертельного падения ребенка из окна в Павлодаре

Полиция начала досудебное расследование после трагедии, произошедшей в Павлодаре. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и скончался, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие в экстренном порядке медики на месте констатировали смерть ребенка 2021 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в областной станции скорой помощи.

По данным Департамента полиции Павлодарской области, заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей – ч. 2 ст. 141 УК РК.

Установлено, что в момент трагедии дети находились дома одни.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иные сведения не разглашаются", – отметили в полиции.

Ранее в регионе родители детей, пострадавших и погибших в результате падений из окон, к уголовной ответственности не привлекались.

Это подтверждает региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева.

"Привлечения к ответственности по данной статье в Павлодарской области нет. Я предполагаю, для этого есть много факторов, как субъективных, так и объективных. Но обязанность родителей – обеспечить жизнь и безопасность детей. С этой задачей данный родитель не справился, в результате чего ребенок погиб. В 2025 году это второе падение из окна. Первый мальчик выпал с 5-го этажа. Благо он не получил тяжелых травм", – отметила РУПР Шакенева.

Она отметила, что за последние пять лет в Павлодарской области произошло 48 падений детей из окон, 11 детей погибли.