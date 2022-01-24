В ЕАЭС приняли рекомендации для популяризации электромобилей

развитие зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры (налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры;

субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление грантов на разработку, производство и установку объектов зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры;