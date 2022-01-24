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15:33 24.01.2022

В ЕАЭС приняли рекомендации для популяризации электромобилей

популяризации электромобилей в ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации от 18 января 2022 года «О дополнительных мерах, способствующих популяризации экологически чистого электротранспорта в государствах – членах Евразийского экономического союза», сообщает Zakon.kz.

Так, дополнительными мерами являются:

1. Стимулирование использования электромобилей:

  • закупка государственными, муниципальными и иными заказчиками электромобилей;

  • возможность получения льгот автопарками легковых такси и компаниями, предоставляющими услуги краткосрочной аренды автомобилей, имеющими в наличии электромобили, в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС.

А также:

  1. развитие зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры (налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры;

  2. субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление грантов на разработку, производство и установку объектов зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры;

  3. компенсация части отпускного рыночного тарифа на электроэнергию и др.

Эти меры рекомендуются государствам – членам ЕАЭС при формировании и реализации национальных планов развития отрасли автомобилестроения.

Подробнее можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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