В ЕАЭС приняли рекомендации для популяризации электромобилей
Так, дополнительными мерами являются:
1. Стимулирование использования электромобилей:
закупка государственными, муниципальными и иными заказчиками электромобилей;
возможность получения льгот автопарками легковых такси и компаниями, предоставляющими услуги краткосрочной аренды автомобилей, имеющими в наличии электромобили, в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС.
А также:
развитие зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры (налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры;
субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление грантов на разработку, производство и установку объектов зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры;
компенсация части отпускного рыночного тарифа на электроэнергию и др.
Эти меры рекомендуются государствам – членам ЕАЭС при формировании и реализации национальных планов развития отрасли автомобилестроения.
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