Странам ЕАЭС разработали рекомендации по развитию туристических железнодорожных маршрутов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации о мерах, направленных на упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках ЕАЭС пассажиров – граждан государств-членов ЕАЭС железнодорожным транспортом, а также на развитие евразийских туристических маршрутов.

В частности, коллегия рекомендует принимать во внимание следующие меры, направленные на развитие пассажирских железнодорожных перевозок в международном сообщении между государствами-членами: совершенствование законодательства государств-членов в области пассажирских железнодорожных перевозок, в том числе направленных на развитие евразийских туристических маршрутов;

выявление и решение проблемных вопросов, упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров - граждан государств-членов;

применение передовых информационных технологий и сервисов при организации перевозок пассажиров в международном сообщении между государствами-членами;

развитие вокзальной инфраструктуры, расширение услуг и сервисов для обеспечения комфортного и безопасного пребывания пассажиров;

совершенствование цифровых технологий и их внедрение при обслуживании пассажиров;

внедрение и совершенствование услуг по оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан;

сокращение времени в пути следования пассажирских поездов по территориям государств-членов;

обновление парка пассажирского подвижного состава;

создание условий для повышения уровня квалификации персонала, задействованного при обслуживании пассажиров;

организация обмена передовыми практиками в области развития международных туристических маршрутов, расширение услуг, предоставляемых в рамках организации туристических поездов, популяризация железнодорожного туристического сервиса;

развитие евразийских туристических маршрутов в международном сообщении между государствами-членами;

развитие высокоскоростного пассажирского сообщения;

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах транспортных организаций, осуществляющих международные перевозки, актуальной информации (в том числе в виде ссылки) о порядке перемещения в рамках Союза иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении границ государств-членов. Рекомендации утверждены 26 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: