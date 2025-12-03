Странам ЕАЭС разработали рекомендации по развитию туристических железнодорожных маршрутов
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации о мерах, направленных на упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках ЕАЭС пассажиров – граждан государств-членов ЕАЭС железнодорожным транспортом, а также на развитие евразийских туристических маршрутов.
В частности, коллегия рекомендует принимать во внимание следующие меры, направленные на развитие пассажирских железнодорожных перевозок в международном сообщении между государствами-членами:
- совершенствование законодательства государств-членов в области пассажирских железнодорожных перевозок, в том числе направленных на развитие евразийских туристических маршрутов;
- выявление и решение проблемных вопросов, упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров - граждан государств-членов;
- применение передовых информационных технологий и сервисов при организации перевозок пассажиров в международном сообщении между государствами-членами;
- развитие вокзальной инфраструктуры, расширение услуг и сервисов для обеспечения комфортного и безопасного пребывания пассажиров;
- совершенствование цифровых технологий и их внедрение при обслуживании пассажиров;
- внедрение и совершенствование услуг по оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан;
- сокращение времени в пути следования пассажирских поездов по территориям государств-членов;
- обновление парка пассажирского подвижного состава;
- создание условий для повышения уровня квалификации персонала, задействованного при обслуживании пассажиров;
- организация обмена передовыми практиками в области развития международных туристических маршрутов, расширение услуг, предоставляемых в рамках организации туристических поездов, популяризация железнодорожного туристического сервиса;
- развитие евразийских туристических маршрутов в международном сообщении между государствами-членами;
- развитие высокоскоростного пассажирского сообщения;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах транспортных организаций, осуществляющих международные перевозки, актуальной информации (в том числе в виде ссылки) о порядке перемещения в рамках Союза иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении границ государств-членов.
Рекомендации утверждены 26 ноября 2025 года.
