Право

Странам ЕАЭС разработали рекомендации по развитию туристических железнодорожных маршрутов

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 09:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации о мерах, направленных на упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках ЕАЭС пассажиров – граждан государств-членов ЕАЭС железнодорожным транспортом, а также на развитие евразийских туристических маршрутов.

В частности, коллегия рекомендует принимать во внимание следующие меры, направленные на развитие пассажирских железнодорожных перевозок в международном сообщении между государствами-членами:

  • совершенствование законодательства государств-членов в области пассажирских железнодорожных перевозок, в том числе направленных на развитие евразийских туристических маршрутов;
  • выявление и решение проблемных вопросов, упрощение процедур, влияющих на перемещение в рамках Союза пассажиров - граждан государств-членов;
  • применение передовых информационных технологий и сервисов при организации перевозок пассажиров в международном сообщении между государствами-членами;
  • развитие вокзальной инфраструктуры, расширение услуг и сервисов для обеспечения комфортного и безопасного пребывания пассажиров;
  • совершенствование цифровых технологий и их внедрение при обслуживании пассажиров;
  • внедрение и совершенствование услуг по оказанию ситуационной помощи маломобильным категориям граждан;
  • сокращение времени в пути следования пассажирских поездов по территориям государств-членов;
  • обновление парка пассажирского подвижного состава;
  • создание условий для повышения уровня квалификации персонала, задействованного при обслуживании пассажиров;
  • организация обмена передовыми практиками в области развития международных туристических маршрутов, расширение услуг, предоставляемых в рамках организации туристических поездов, популяризация железнодорожного туристического сервиса;
  • развитие евразийских туристических маршрутов в международном сообщении между государствами-членами;
  • развитие высокоскоростного пассажирского сообщения;
  • размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах транспортных организаций, осуществляющих международные перевозки, актуальной информации (в том числе в виде ссылки) о порядке перемещения в рамках Союза иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении границ государств-членов.

Рекомендации утверждены 26 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
