Студентам повысят стипендии в Казахстане

По данным пресс-службы МОН РК, с 1 сентября 2022 года вновь повысят стипендии студентам: у бакалавров – на 20%, у магистрантов и докторантов – на 15%.

Теперь, с сентября этого года, студенты, обучающиеся по педагогическому направлению, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям – порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 тыс. тенге. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что и количество грантов для обучения в вузах в Казахстане увеличится еще на пять тысяч в 2022 году.

Гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.