15:40 24.01.2022
Студентам повысят стипендии в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным пресс-службы МОН РК, с 1 сентября 2022 года вновь повысят стипендии студентам: у бакалавров – на 20%, у магистрантов и докторантов – на 15%.
Теперь, с сентября этого года, студенты, обучающиеся по педагогическому направлению, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям – порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 тыс. тенге. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что и количество грантов для обучения в вузах в Казахстане увеличится еще на пять тысяч в 2022 году.
Гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.
В 2021 году мы получили более 75 тысяч заявок. Из них грант получили более 56 тысяч абитуриентов. В этом году количество грантов достигнет 61 тысячи. По поручению президента, мы увеличили количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта.Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев