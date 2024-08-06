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Стипендии студентов колледжей повысят на 50% в Казахстане

Стипендии студентов колледжей повысят на 50% в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:39 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на заседании правительства 6 августа 2024 года поделился хорошей новостью для студентов колледжей. Им повысят стипендию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал спикер, активно ведется работа по увеличению госзаказа в системе ТиПО (технического и профессионального образования).

"На сегодня выделено 145 тыс. грантов, из них 65% направлено на технические специальности. Также с 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года (в 2022-м – 21 тыс. тенге, в 2023-м – 32 тыс. тенге, в 2024-м – 43 тыс. тенге)", – сказал министр.

12 июня 2024 года стало известно, каким специальностям будут обучать в колледжах и училищах за счет госзаказа.

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