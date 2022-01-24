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16:04 24.01.2022

В Байконуре отменили повышенный уровень террористической опасности

администрация Байконура Фото: baikonuradm
Администрация города Байконур объявила об отмене повышенного «синего» уровня террористической опасности, передает Zakon.kz.
В связи с принятыми правоохранительными органами мерами угроза террористической опасности на территории города Байконура устранена. Решением председателя антитеррористической комиссии, главы администрации Байконура Константина Бусыгина ранее установленный на территории города повышенный («синий») уровень террористической опасности отменен с 24:00 24 января 2022 года.Администрация города Байконура

Ранее о намерении властей города и о спокойной ситуации на космодроме написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Оксана Житникова
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