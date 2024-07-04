В Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау отменили "желтый" уровень террористической опасности

4 июля с 23:59 в городах Казахстана отменили умеренный ("желтый") уровень террористической опасности, сообщает Zakon.kz.

Как передает Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, в связи с завершением Саммита Глав государств-членов ШОС принято решение об отмене 4 июля в городе Астана с 23:59 правового режима антитеррористической операции.

Одновременно с этого времени в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау отменяется умеренный ("желтый") уровень террористической опасности. Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.

О введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности стало известно 1 июля.