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В Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау отменили "желтый" уровень террористической опасности

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 03:30 Фото: Zakon.kz
4 июля с 23:59 в городах Казахстана отменили умеренный ("желтый") уровень террористической опасности, сообщает Zakon.kz.

Как передает Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, в связи с завершением Саммита Глав государств-членов ШОС принято решение об отмене 4 июля в городе Астана с 23:59 правового режима антитеррористической операции.

Одновременно с этого времени в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау отменяется умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.

О введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности стало известно 1 июля.

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