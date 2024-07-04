В Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау отменили "желтый" уровень террористической опасности
Фото: Zakon.kz
4 июля с 23:59 в городах Казахстана отменили умеренный ("желтый") уровень террористической опасности, сообщает Zakon.kz.
Как передает Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом, в связи с завершением Саммита Глав государств-членов ШОС принято решение об отмене 4 июля в городе Астана с 23:59 правового режима антитеррористической операции.
Одновременно с этого времени в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау отменяется умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.
О введении правового режима антитеррористической операции и установлении умеренного "желтого" уровня террористической опасности стало известно 1 июля.
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