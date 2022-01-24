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16:33 24.01.2022

Актауский спортсмен стал победителем ЧМ по подтягиванию на турнике

Турник ЧМ Финляндия Фото: Instagram/ildar_calisthenics
Казахстанец Ильдар Ягьяев завоевал титул чемпиона мира по подтягиваниям на турнике, а также установил новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Мировое первенство проходило в Хельсинки с участием свыше 200 атлетов из 20 стран мира. Честь Казахстана отстаивал Ильдар Ягьяев из Актау, который выступал в весовой категории до 70 кг. Актауский атлет осилил первый подготовительный вес в 90 кг, затем ему удалось подтянуться с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд.

Надо также отметить, что Ильдар Ягьяев уже шестой год подряд не имеет себе равных.

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