Актауский спортсмен стал победителем ЧМ по подтягиванию на турнике

Мировое первенство проходило в Хельсинки с участием свыше 200 атлетов из 20 стран мира. Честь Казахстана отстаивал Ильдар Ягьяев из Актау, который выступал в весовой категории до 70 кг. Актауский атлет осилил первый подготовительный вес в 90 кг, затем ему удалось подтянуться с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд.

Надо также отметить, что Ильдар Ягьяев уже шестой год подряд не имеет себе равных.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – +300% к первому пополнению.